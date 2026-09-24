Croacia aprueba la extradición a Alemania de uno de los ucranianos acusados del sabotaje a los gasoductos Nord Stream

Archivo - El gasoducto Nord Stream 2 - Olga Tanasiychuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Croacia ha aprobado la extradición a Alemania de uno de los dos ciudadanos ucranianos sospechosos de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream poco después del arranque de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El Tribunal del Condado de Pula ha informado este jueves de su decisión, tomada el pasado viernes, ordenando el traslado de un hombre identificado como Volodimir Zhuravlov, detenido el pasado agosto por las autoridades croatas por este caso.

El abogado del acusado, Mykola Katerinchuk, ha anunciado ya que presentará un recurso contra la extradición de su cliente, al considerar que la decisión de la corte es parcial y tiene motivaciones políticas, recoge el portal de noticias croata Index.

Zhuravlov está acusado junto a otro ciudadano de nacionalidad ucraniana, Serhiy Kuznetsov, arrestado el año pasado mientras estaba de vacaciones en Italia y quien ya se encuentra bajo custodia en Alemania.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos formaban parte de una cuadrilla de seis ucranianos que colocaron una serie de explosivos sobre estas instalaciones en el tramo que unen Rusia y Alemania a través del mar Báltico.

La detonación se produjo el 26 de septiembre de 2022 cerca de la isla danesa de Bornholm, frente a la costa sueca. El ataque tuvo lugar en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y desde el primer momento Moscú se desmarcó de los hechos.

De esta forma, le señala como sospechoso de haber provocado conjuntamente una explosión, un sabotaje inconstitucional y la destrucción de infraestructuras.