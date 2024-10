La Cruz Roja Libanesa denuncia que tres de sus trabajadores han resultado heridos en Nabatieh

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja de Líbano ha informado este martes de que al menos tres de sus trabajadores han resultado heridos durante una operación de rescate en Nabatieh, en el sur del territorio libanés y una de las zonas más atacadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el marco de su ofensiva total contra Hezbolá.

Según ha detallado el organismo en sus redes sociales, tras un ataque previo en Nabatieh y después de realizar "las comunicaciones necesarias" con la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), cuatro de sus vehículos se han desplazado hasta la zona para atender la emergencia.

"Los equipos de la Cruz Roja Libanesa, compuestos por cuatro coches, se desplazaron con sus equipos e iniciaron el proceso de rastreo con el fin de buscar a los heridos para tratarlos y rescatarlos. El lugar fue atacado y tres paramédicos resultaron heridos por metralla y fueron trasladados al hospital", han detallado.

Así pues, aunque Cruz Roja Libanesa no ha atribuido directamente el ataque a las FDI, esta es una zona constantemente atacada por Israel y esta no es la primera ocasión en que se produce un incidente similar. Por su parte, las autoridades castrenses israelíes no se han manifestado al respecto.