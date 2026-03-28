Cuatro periodistas muertos en un bombardeo israelí en el sur de Líbano

Archivo - Protesta por la muerte de periodistas en Birmingham (archivo) - Europa Press/Contacto/Martin Pope - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro periodistas han fallecido en un bombardeo perpetrado este sábado por las Fuerzas Armadas israelíes sobre un vehículo en el sur de Líbano, objetivo de una ofensiva militar israelí que tiene como objetivo alcanzar el río Litani, que separa el sur de Líbano del resto del país.

El ataque se produjo en Yezín, en el distrito homónimo situado en el centro de Líbano, al norte del río Litani, también cámara, informa el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Los fallecidos serían el periodista del canal de televisión Al Manar Alí Choeib, su hijo, quien trabajaba como cámara; Fátima Fatuni, periodista de la cadena de televisión libanesa Al Mayadín y su hermano, también cámara.

El canal Al Mayadín ha confirmado ya la muerte de Fatima Fatuni y Al Manar ha informado también del fallecimiento de Alí Choeib. Además han emitido las primeras imágenes del suceso en las que se puede ver una carretera en una zona boscosa y escarpada y una columna de humo saliendo de un vehículo.

Los ataques israelíes de las últimas horas se han cobrado la vida de otras diez personas, entre ellas cinco agricultores sirios y cinco sanitarios.