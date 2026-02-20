Cuba recibe a otros 116 migrantes deportados desde EEUU

Archivo - Una calle de La Habana. - JOAQUIN HERNANDEZ / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades cubanas han informado este viernes de que han recibido a otros 116 ciudadanos deportados desde Estados Unidos en el marco de los acuerdos migratorios establecidos entre las partes, por lo que cifra asciende a más de 300 desde principios de este año.

El Ministerio del Interior de Cuba ha confirmado que un segundo avión con 116 migrantes irregulares a bordo procedente de Estados Unidos ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, la capital, según informaciones recogidas por el diario estatal 'Granma'.

Así, ha explicado que se trata de 88 hombres y 28 mujeres, todos ellos "devueltos a Cuba". Las autoridades han ratificado su "compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que ha reiterado el peligro que suponen las salidas irregulares del país".

Desde que comenzó 2026 se ha registrado el regreso de 302 personas siguiendo estos acuerdos. El pasado 9 de febrero aterrizó otro avión con 170 ciudadanos a bordo, también procedentes de territorio estadounidense.