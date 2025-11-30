Decenas de manifestantes frustran un operativo antiinmigración en Manhattan (EEUU)

Protesta anti-ICE en Nueva York. - Europa Press/Contacto/Gina M Randazzo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de manifestantes han conseguido interrumpir una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) que estaba teniendo lugar en el distrito de Manhattan, en Nueva York, después de que bloquearan la salida de los vehículos policiales, lo que ha provocado enfrentamientos con la Policía y varias detenciones.

Varias personas han detectado vehículos del ICE sin identificar en el barrio de Chinatown y, ante lo que han sospechado que podría ser una operación contra migrantes, ha decidido bloquear la salida del estacionamiento donde se encontraban los coches patrulla.

En el momento en el que los agentes han tratado de sacar los vehículos, las más de 100 personas que se encontraban congregadas en el lugar han comenzado a agarrarse de los brazos para impedir su paso. Igualmente, han bloqueado la salida con bolsas y cubos de basura.

El Departamento de Policía de Nueva York ha acudido al lugar de los hechos y ha separado a los manifestantes con barricadas de metal para que los agentes federales pudieran marcharse. Uno de los momentos de mayor tensión ha tenido lugar cuando los vehículos policiales han maniobrado para salir del aparcamiento y los asistentes a la protesta han tratado de bloquearles de nuevo el paso.

La Policía neoyorkina ha detenido a varios de los presentes por ignorar los llamados a dispersarse y ante el aumento de la tensión que ha provocado algunos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las personas congregadas, según ha informado la agencia Bloomberg.

Finalmente, la operación antiinmigración no ha podido llevarse a cabo, aunque los agentes federales no han especificado que tipo de acción estaban realizando.

La concejala de Nueva York Julie Menin --quien presumiblemente será la próxima presidenta del Consejo Municipal de la ciudad-- ha criticado la operación y la ha calificado de "irresponsable" por crear "una situación peligrosa" tanto para la ciudadanía como para la Policía de Nueva York.

Por su parte, la Coalición de Inmigración de Nueva York, que engloba a más de 200 organizaciones que luchan por los derechos de las personas migrantes en este estado, ha puesto el foco en la respuesta "violenta" de la Policía neoyorkina ante la protesta.

"Cientos de neoyorquinos se congregaron hoy para impedir que el ICE ataque a nuestros vecinos. En lugar de proteger a los residentes de nuestra ciudad, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confrontó violentamente y arrestó a los manifestantes. Nueva York es una ciudad santuario, y el NYPD no tiene por qué colaborar con el ICE", ha indicado el presidente de la organización, Murad Awawdeh, en un comunicado emitido en redes sociales.