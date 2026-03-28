Decenas de miles de manifestantes marchan contra la ultraderecha en Londres

Manifestación contra la extrema derecha en Londres - Europa Press/Contacto/Stephen Chung

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 50.000 personas, según la Policía, medio millón según los convocantes, han salido este sábado a las calles del centro de Londres para protestar contra la extrema derecha.

"Estimamos que hay medio millón de personas en la manifestación, la mayor manifestación de la historia contra la extrema derecha. Nos da confianza para seguir. Muchas gracias", ha proclamado un portavoz de Alianza Juntos, convocante de la protesta, Kevin Courtney, desde Whitehall.

La primera estimación de la Policía Metropolitana londinense cifra en 50.000 los asistentes, dispersos por el centro de la capital británica. Además, la marcha coincide y confluye con una manifestación la Coalición Palestina. Ambas columnas se han juntado en Hyde Park.

"¡No a las fronteras! ¡No a los países! ¡Paremos las deportaciones!", han coreado desde el grupo Leicester Frente al Racismo. "No podéis dividirnos", "Refugiados, bienvenidos", "Combate la ignorancia, no a los inmigrantes" o "Este mundo pertenece a todos" han sido algunos de los lemas que se han leído en las pancartas.

En la marcha han participado personalidades como el exlíder laborista Jeremy Corbyn, los miembros de la banda UB40, Lenny Henry, Paloma Faith, Billy Bragg o Leigh-Anne Pinnock. Asimismo han expresado su respaldo a la protesta el alcalde de Londres, Sadiq Khan, o el líder del Partido Verde, Zack Polansiki.

Un pequeño grupo de contramanifestantes se ha concentrado con banderas israelíes y la bandera iraní oficial durante el periodo monárquico, con el sol y el león en el centro, sin que por el momento se hayan producido incidentes.