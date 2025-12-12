Decenas de miles de personas protestan en Italia contra los planes presupuestarios de Meloni

Huelga general en protesta contra los planes presupuestarios de Meloni - Europa Press/Contacto/Felice De Martino

Decenas de miles de personas han salido este viernes a las calles de Italia para protestar contra los planes presupuestarios del Gobierno de Giorgia Meloni, así como la precariedad laboral y el alto coste de vida en el país europeo.

El principal sindicato de Italia, la Confederación General Italiana de Trabajo (CGIL), ha estimado que medio millón de ciudadanos --con un 68 por ciento de seguimiento-- han participado en más de medio centenar de manifestaciones organizadas en todo el país en apoyo a la huelga general convocada en todos los sectores, públicos y privados.

En Florencia, la marcha, que ha reunido a unos 100.000 participantes, según CGIL, ha concluido en la plaza de Carmine con la presencia del secretario general del sindicato, Maurizio Landini, que ha considerado que con esta marcha "se demuestra aún más claramente la necesidad de un cambio".

"La mayoría de los trabajadores, jubilados y quienes mantienen este país a flote no están de acuerdo ni aceptan el plan económico de este Gobierno", ha declarado Landini, según ha recogido el CGIL en un comunicado publicado en su página web.

Los asistentes a las protestas han mandado "mensajes claros" desde "todo" el país: aumentar salarios y pensiones, dejar de aumentar la edad de jubilación, combatir la precariedad laboral, introducir una reforma fiscal justa y progresiva, decir 'no' al rearme y exigir mayor inversión en sanidad y educación.

Los paros han afectado a escuelas, hospitales y al servicio postal. El transporte ferroviario se ha visto especialmente afectado, con cancelaciones y retrasos en trenes de larga y media distancia, y en el transporte público local.