Decenas de personas protestan frente a la casa de Netanyahu para pedir un acuerdo de liberación de rehenes

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de familiares de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en la Franja de Gaza se han manifestado este lunes frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén para reclamar un acuerdo que contemple su liberación.

"Los rehenes no sobrevivirán el helador frío en los túneles de Gaza", han dicho los organizadores de la protesta, que han recalcado que "mientras Netanyahu y su equipo están ocupados intentando desviar la opinión pública, 101 rehenes mueren en condiciones imposibles", según el diario 'The Times of Israel'.

Durante los últimos meses se han registrado decenas de movilizaciones para reclamar a Netanyahu y su Gobierno --integrado por partidos ultraderechistas y ultraortodoxos-- que primen una vía diplomática con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para lograr la liberación de los rehenes que siguen en el enclave.

Sin embargo, Netanyahu ha recalcado que Israel continuará dando prioridad a la ofensiva militar contra el enclave, a pesar de las críticas que apuntan a que la mayoría de los rehenes liberados hasta la fecha fueron entregados en el marco de un acuerdo de tregua temporal pactada en noviembre de 2023.

En este sentido, Ofer Angrest, hermano de un militar que sigue retenido en Gaza, ha preguntado este mismo lunes a los parlamentarios de la comisión de Educación, Cultura y Deportes si debería entrar a filas sabiendo que las autoridades "harán todo lo necesario" para salvarle en caso de que se llegara a ese extremo.

"Les ruego que traigan de vuelta a mi hermano Matan. Dentro de poco cumplirá 22 y espero que vuelva antes de tener 23 ó 30 años", ha sostenido, antes de recalcar que é mismo recibió una notificación de movilización de cara al mes de diciembre, tal y como ha recogido el diario israelí 'Haaretz'.

El presidente de la comisión, Yosef Taieb, del ultraortodoxo Shas, ha sostenido que "cada persona elige cuándo quiere contribuir". "En lo relativo a lo que debemos hacer como Estado, es nuestro deber. Cuando enviamos a gente a la batalla, debemos garantizar que vuelven", ha afirmado, al tiempo que ha indicado que cuatro de sus hermanos "sirven en estos momentos en unidades de combate".

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones armadas palestinas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes. Desde entonces han muerto más de 43.800 palestinos en el enclave, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, a los que se suman más de 780 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques perpetrados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.