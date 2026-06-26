Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Imagen de archivo de un ataque de Ucrania contra un museo de Sebastopol, en la península de Crimea. - Sergei Malgavko / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, han declarado este viernes la situación de emergencia en la región y en la ciudad portuaria de Sebastopol por razones económicas derivadas de los recientes ataques perpetrados por las fuerzas ucranianas contra el territorio.

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha indicado que, junto al gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, se ha decidido "declarar la emergencia regional en Crimea y en la ciudad de Sebastopol" para tratar de "normalizar" la situación, según un comunicado difundido a través de Telegram.

El objetivo es "garantizar el funcionamiento estable de todos los sectores" en la zona ante los desafíos que suponen los crecientes ataques ucranianos. Aksionov ha explicado, además, que, "a efectos legales, esto brinda la oportunidad de asegurar con la máxima celeridad una vuelta a la normalidad para la población".

El pasado 21 de junio, Aksionov informó de al menos cuatro personas habían muerto y otras 28 habían resultado heridas en un ataque ucraniano con drones contra la península de Kerch, en el este de Crimea.

Este jueves, otras dos personas murieron, entre ellas un niño, en otro ataque ucraniano en la zona. La situación ha llevado a las autoridades a suspender la venta de combustible para toda la población a excepción de aquella que vaya a destinada a suplir los servicios mínimos.