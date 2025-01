Las defensas aéreas de Israel interceptan un misil lanzado desde Yemen

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este viernes haber interceptado un misil lanzado desde Yemen supuestamente por los rebeldes hutíes, que han llevado a cabo decenas de ataques con drones y misiles durante los últimos meses contra territorio israelí desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas contra Israel, si bien no se han pronunciado por ahora sobre este incidente en particular.

"Tras las alertas que se han activado hace poco en el centro y sur del país, se ha interceptado un misil procedente de Yemen que cruzaba hacia el país. Recibimos un informe sobre la caída de un fragmento en la ciudad de Modin (centro). Los detalles están bajo investigación", reza un comunicado publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su perfil de la red social X.

El ataque, del que todavía no se ha reclamado la autoría, ha tenido lugar poco después de las 4.30 horas (hora local), despertando a miles de personas que se han visto obligadas a desplazarse a refugios antiaéreos, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra la Franja de Gaza tras los citados ataques del 7 de octubre de 2023.