Defensoría boliviana pide a la Fiscalía iniciar acciones legales ante llamados a un "Gobierno civil-militar"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha solicitado a la Fiscalía este viernes iniciar acciones legales ante los reiterados llamados a conformar un "Gobierno civil-militar-policial" tras la denuncia por parte de algunos sectores de la oposición de fraude en las pasadas elecciones generales y el desconocimiento del resultado, que otorga la victoria al candidato del MAS, Luis Arce.

Según la Defensoría, estas invocaciones supondrían delitos de conspiración y sedición que, además, atentan contra la paz y la unidad del país, poniendo en peligro la democracia y soberanía del país.

"Podrían servir como caldo de cultivo para hechos de violencia", ha añadido la titular de la institución, Nadia Cruz, según ha recogido 'El Deber'.

En este sentido, ha recordado a las Fuerzas Armadas y a la Policía que "todas sus acciones deben enmarcarse en la Constitución Política del Estado para así preservar la paz, unidad y el orden democrático en el país".

La sociedad boliviana, ha continuado Cruz, "merece que se gestionen espacios de diálogo, paz, respeto y ejercicio pleno de los derechos, en los cuales las pretensiones personales y grupales no tengan cabida dado que sólo afectan al pueblo boliviano".

La Defensoría considera que la circulación de videos y convocatorias a través de las redes sociales y medios de comunicación busca "promover el desconocimiento de los resultados de las elecciones generales" celebradas el pasado 18 de octubre, que a su vez han sido reconocidas tanto por el Gobierno transitorio boliviano como por la comunidad internacional.

Para esta autoridad, estos llamamientos "evocan pasajes oscuros de la historia boliviana cuando las dictaduras dejaron desaparecidos y fallecidos", y además considera que son "impertinentes e irracionales, pues no velan por la paz y unidad nacional e impiden cerrar las heridas dejadas por los hechos de octubre y noviembre de 2019, que también derivaron en personas fallecidas y heridas.

El pasado 23 de octubre, el partido Comité Cívico de Santa Cruz anunció que no reconocía los resultados de las elecciones generales debido a las "irregularidades" que ve en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y denunció que "el proceso no ha sido transparente", por lo que no reconocen al presidente electo, Luis Arce, que tomará posesión el próximo 8 de noviembre.