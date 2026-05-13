Una delegación talibán aterriza en Rusia para participar en un foro económico

Archivo - El ministro de Comercio e Industria, Nurudin Azizi, en el foro de Kazan. - Europa Press/Contacto/Yegor Aleyev - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Gobierno de Afganistán, controlada por el movimiento talibán, ha aterrizado este miércoles en Rusia para participar en un foro económico ruso-islámico que acoge la ciudad de Kazan.

La delegación está encabezada por el ministro de Comercio e Industria afgano, Nuruddin Azizi, ha informado la agencia rusa TASS, que señala que el grupo incluye tanto representantes gubernamentales como líderes empresariales afganos, con la vista puesta en mantener contactos con su contraparte rusa en el marco del evento.

Rusia es de los pocos actores internacionales que reconoce a las autoridades talibán en Afganistán como el gobierno legítimo en Kabul, si bien en las últimas horas, la Unión Europea ha confirmado una invitación a una reunión centrada en el retorno de ciudadanos afganos desde suelo europeo.

De lado del Ejecutivo europeo vienen insistiendo en que la colaboración operativa con las autoridades 'de facto' en Afganistán no equivale a un "reconocimiento" del régimen talibán.