Denuncian una compra millonaria "fantasma" de vehículos por parte de la Policía en Nicaragua

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo Transparencia Nicaragua ha denunciado este viernes la compra millonaria "fantasma" de más de 80 vehículos y motocicletas por parte de la Policía nicaragüense en los últimos dos años y medio.

Según un informe de la entidad, que ha alertado de que las compras no aparecen en el sistema público de adquisiciones, los vehículos son en su mayoría 4x4. Se desconoce por el momento cómo se llevaron a cabo ni dónde se obtuvieron los recursos para adquirir la nueva flota de vehículos, tal y como ha explicado la investigadora Dayra Valle al diario 'La Prensa'.

Los datos oficiales de la Policía señalan que no se habrían realizado compras de este tipo en 2018 y 2019, según de desprende de su Plan Anual de Compras (PAC), disponible en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae).

Valle ha señalado que al revisar los registros encontró que la Policía tenía previsto adquirir una flota de vehículos en 2018, para lo que habría presupuestado 19,8 millones de córdobas (488.806 euros) que provendrían de cuatro préstamos, tres de ellos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otro con la Unión Europea.

Sin embargo, estos fondos no fueron ejecutados. Al menos, explica, no hay rastro de ello en el Siscae, un sistema administrado por Hacienda. "No sabemos si realmente fueron ejecutadas o adjudicadas estas compras. Es probable que se haya realizado la compra aunque no se haya planificado o es probable que se haya realizado pero que la institución no haya publicado el procedimiento", ha manifestado. En cualquier caso, ha dicho, se han violado las leyes sobre compras pública.

En los documentos disponibles no se ha logrado identificar los tipos de vehículos que tenía previsto comprar el Cuerpo Policial dada la descripción generalizada.

La Policía de Nicaragua ha sido acusada por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de cometer abusos y violaciones de los Derechos Humanos, especialmente durante las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.

En el marco de las fuertes manifestaciones registradas en abril de 2018 se habrían producido más de 300 asesinatos, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y detenciones arbitrarias.