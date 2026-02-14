El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU se queda sin fondos tras la prórroga de dos semanas

Agentes del ICE en Minnesota (archivo). - Europa Press/Contacto/Alex Kormann

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha entrado a partir de la medianoche de este viernes (hora local) en suspensión presupuestaria después de que haya finalizado la prórroga de dos semanas otorgada por los demócratas, quienes quieren implementar cambios en el Departamento a raíz de las actuaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El cierre del DHS provocará la suspensión del sueldo de miles de empleados y de otras partidas como los reembolsos por desastres, mientras que el ICE podrá seguir operando gracias a la dotación presupuestaria del cuerpo federal otorgado en la conocida como 'One Big Beautiful Bill Act', ley aprobada el pasado mes de junio que supuso una gran rebaja de impuestos y un aumento del gasto militar y la vigilancia de la inmigración.

"Dado que ahora es evidente que el Congreso no completará su trabajo antes del vencimiento de dichas asignaciones, el Departamento de Seguridad Nacional debe ejecutar ahora los planes para un cierre ordenado. Los empleados deben presentarse a trabajar para su próximo período de servicio regular para llevar a cabo las actividades del cierre ordenado", ha indicado el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, en un comunicado.

El DHS quedó fuera del acuerdo entre demócratas y republicanos para solventar el cierre parcial de Gobierno a finales del mes de enero, que apenas se extendió unos días, debido a las reticencias de los demócratas de otorgar financiación al Departamento del que depende el ICE tras la muerte de dos personas durante sus actuaciones en Minnesota el pasado mes.

Ahora, los representantes del Partido Demócrata exigen establecer estándares universales del uso de la fuerza para estos agentes, que se regulen los requisitos para el empleo de cámaras corporales en sus uniformes y que se les prohíba el uso de máscaras para ocultar su identidad.

Igualmente, solicitan que se acaben las patrullas del ICE y obligar a los agentes a obtener una orden de allanamiento antes de entrar en la vivienda de un sospechoso.

"No se puede confiar en que el DHS y esta administración realicen investigaciones por su cuenta. Y es por eso que los demócratas están luchando para controlar a ICE", ha sostenido el líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer.