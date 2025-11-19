Desaparecidas unas 70 personas tras el hundimiento de una embarcación en un río en el centro de RDC

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 70 personas han sido dadas por desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación en el río Sankuru a su paso por la provincia de Kasai, situada en el centro de República Democrática del Congo (RDC), según han indicado las autoridades, que han confirmado el rescate de 50 de los pasajeros.

El administrador del territorio de Kole, de donde partió la embarcación, ha detallado que el suceso ha tenido lugar a la altura de la localidad de Dibulansenba, cerca del punto en el que el Sankuru desemboca en el río Kasai, antes de apuntar que el hundimiento se habría debido a varios torbellinos.

Asimismo, ha recalcado que hasta ahora han sido halladas con vida 50 personas del total de 120 pasajeros que iban a bordo de la embarcación, que se dirigía a la capital, Kinshasa, tal y como ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi, sin más detalles sobre las operaciones de búsqueda y rescate.