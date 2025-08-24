Desatado un incendio en una planta nuclear de Kursk (Rusia) tras el derribo de un dron ucraniano

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la central nuclear de la región rusa de Kursk han informado de un incendio en sus instalaciones después de que el Ejército de Rusia haya derribado un dron de ataque ucraniano y que en la caída este impactara contra un transformador.

"El 24 de agosto, a las 00.26 horas (hora local), un vehículo aéreo de combate no tripulado (UAV) de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue derribado por la defensa aérea cerca de la central nuclear de Kursk. Al caer, el vehículo detonó, dañando el transformador auxiliar", han indicado en un mensaje desde su canal de Telegram.

El incendio ha sido extinguido por los bomberos sin dejar víctimas ni heridos, sin embargo, varios puntos de la planta han quedado dañados.

En concreto, la unidad tres se ha descargado al 50 por ciento, aunque, según las autoridades rusas, actualmente funciona con normalidad. La unidad cuatro se encuentra en "mantenimiento programado" y las unidades uno y dos operan, pero "sin generar energía".

Igualmente, han sostenido que los niveles de radiación de la zona y sus alrededores están en "valores naturales".

Durante la tarde de este sábado, los sistemas de defensa rusos han interceptado y destruido 57 vehículos aéreos no tripulados procedentes de Ucrania sobre varias regiones del país.