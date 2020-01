Desestimado el recurso contra la liberación de la capitana del barco de rescate 'Sea Watch 3'

Publicado 17/01/2020 17:03:58 CET

ROMA, 17 Ene. (DPA/EP) -

El Tribunal Supremo de Casación, la máxima autoridad judicial de apelación de Italia, ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía siciliana contra la liberación de la capitana alemana del barco de rescate de migrantes 'Sea Watch 3' Carola Rackete, según ha confirmado este viernes su abogado, Leonardo Marino.

"Todo salió muy bien, Carola no debería haber sido arrestada", ha señalado Marino al término de la vista.

La Fiscalía de la ciudad siciliana de Agrigento interpuso el recurso el pasado verano, después de que una jueza de instrucción ordenara la liberación de Rackete, argumentando que había actuado en una situación de emergencia.

En junio de 2019, la capitana atracó el barco sin permiso del Gobierno italiano en el puerto de la isla de Lampedusa con docenas de migrantes a bordo.

Durante la maniobra, el 'Sea-Watch 3' rozó un barco de la Policía italiana de Finanzas, que pertenece a las Fuerzas Armadas del país. Rackete fue temporalmente detenida y posteriormente puesta en libertad. Todavía está siendo investigada en Sicilia por ayuda a la inmigración ilegal.

La organización no gubernamental alemana Sea-Watch calificó la decisión de "buena noticia" al argumentar que esta confirma "que Carola no ha hecho nada malo y que el rescate marítimo no es un crimen".

Sea-Watch también es optimista con respecto a las investigaciones en curso en Sicilia. "Se puede asumir que otras investigaciones serán archivadas", ha declarado el portavoz de la ONG, Rubén Neugebauer.

Por su parte, el por entonces ministro italiano del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, reaccionó inmediatamente de manera indignada por la sentencia en Roma. "Esto no es 'justicia', esto es una vergüenza", opinó en Facebook el líder del partido político La Liga.