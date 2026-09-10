Detenidas dos personas sospechosas de colaborar con la Inteligencia iraní en Reino Unido

Varios coches de la Policía de Londres - Loredana Sangiuliano / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Metropolitana de Londres ha anunciado este jueves la detención de una mujer de 42 años y un hombre de 60 sospechosos de colaborar con el servicio de Inteligencia de Irán como parte de una investigación abierta sobre presuntos delitos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional británica.

"Sabemos que la noticia de estas detenciones causará preocupación a algunos miembros de la ciudadanía, pero quiero recalcar que no consideramos que exista ninguna amenaza inminente para la población en general relacionada con este asunto", ha aclarado la jefa de la unidad de lucha contra el terrorismo de la Policía, Helen Flanagan.

Ambos sospechosos han sido trasladados a una comisaría de Londres para ser interrogados y han sido puestos en libertad bajo fianza, con condiciones estrictas, después de que las fuerzas de seguridad llevasen a cabo dos registros a finales de junio en domicilios situados en zonas del norte y el noroeste de Londres.

El cuerpo policial ha detallado que los dos arrestos no están relacionados "con ninguno de los incidentes o ataques ocurridos a principios de este año contra diversos lugares y edificios vinculados a las comunidades judía e iraní en Londres" ni tampoco con actividades o eventos vinculados a próximas festividades judías.