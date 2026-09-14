Detenidas más de 1.600 personas en Turquía durante un operativo contra el crimen organizado

Archivo - Vehículos de la Policía turca en Estambul (Archivo) - Abdullah Tepeli/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia de Turquía, Akin Gurlek, ha confirmado este lunes que las fuerzas de seguridad han detenido a más de 1.600 personas en el marco de un operativo en el país contra el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico.

"Hasta el momento, 1.613 sospechosos han sido detenidos y se han emitido órdenes de captura contra 618 sospechosos. En las operaciones han participado 11.466 efectivos de las fuerzas de gendarmería y Policía", ha detallado un mensaje en redes sociales.

Asimismo, ha indicado que "se han incautado 199 armas de fuego, 9.039 cartucho, dos granadas de mano, 10.520 pastillas y tabletas de fármacos sintéticos o drogas y aproximadamente 37,25 kilogramos de sustancias estupefacientes".

"Nuestra lucha contra estas estructuras criminales, que operan en un amplio espectro de delitos que va desde el tráfico de drogas hasta la extorsión, desde el comercio de armas hasta el blanqueo de capitales y las apuestas ilegales, no se limita únicamente a la captura de los delincuentes", ha precisado.