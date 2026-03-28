Un detenido tras un atentado con bomba frustrado contra un edificio de Bank of America en París

Sucursal del Bank of America (archivo) - Europa Press/Contacto/John Marshall Mantel

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un individuo ha sido detenido en la madrugada de este sábado en París por colocar un explosivo frente a un edificio del Bank of America en la calle La Boétie, en el centro de París. El artefacto fue desactivado antes de su detonación.

Agentes de la Brigada Anticrimen (BAC) de la Policía detuvieron al sospechoso sobre las 3.25 horas de la madrugada cuando acababa de colocar un explosivo casero frente al edificio de la entidad bancaria, según fuentes policiales citadas por la prensa francesa.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha abierto una investigación por "intento de incendio provocado u otro acto peligroso relacionado con una organización terrorista", "fabricación de un artefacto incendiario o explosivo en relación con una empresa terrorista", "posesión y transporte de un artefacto incendiario o explosivo con el fin de preparar daños peligrosos, en relación con una empresa terrorista" y "asociación criminal terrorista".

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, ha felicitado al equipo policial que intervino a tiempo. "Enhorabuena por la rápida intervención de un equipo de la prefectura de policía que permitió frustrar un violento atentado terrorista anoche en París", ha destacado en un mensaje publicado en redes sociales.

Fuentes policiales citadas por la televisión TF1 han explicado que agentes de patrulla avistaron a dos individuos vestidos con ropa oscura y encapuchados, uno de los cuales llevaba una bolsa. Uno de ellos sacó de la bolsa un recipiente de cinco litros con líquido que llevaba un explosivo con unos 650 gramos de pólvora adosado con cinta adhesiva y lo colocó frente al banco antes de intentar prenderle fuego mientras el otro individuo vigilaba.

Los agentes intervinieron de inmediato y arrestaron a uno de los sospechosos, mientras el otro huyó. Durante el arresto, el sospechoso se resistió violentamente y dejó caer un encendedor, según la fuente policial.

El detenido ha declarado que le habían contactado a través de Snapchat y le habían pagado 600 euros para detonar este explosivo. De hecho, asegura que le llevaron en coche hasta el lugar.

A principios de marzo se produjo una explosión frente a una sinagoga en Lieja, Bélgica, y pocos días después, una sinagoga en Róterdam (Países Bajos) fue objeto de un incendio provocado. El miércoles la policía británica arrestó a dos hombres por el incendio el pasado domingo de cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía de Londres.