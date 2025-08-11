Detenido uno de los líderes del ELN en Nariño, en el suroeste de Colombia

Archivo - Militares colombianos en un operativo de vigilancia en Pasto, capital del departamento colombiano de Nariño - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Colombia han anunciado este domingo la detención, en Bogotá, de uno de los líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que estaba acusado de cuatro delitos, incluido por terrorismo y homicidio.

El arrestado, identificado como alias 'Bayron', se desempeñaba como 'número dos' de finanzas del grupo armado al que pertenecía desde hacía más de 16 años, según ha indicado el cuerpo militar en su cuenta de la red social X, donde ha indicado que "huía de la justicia en Nariño", en el suroeste del país.

"Gracias a meses de inteligencia y trabajo interinstitucional, este sujeto, requerido por delitos de terrorismo, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y homicidio, fue puesto a disposición de las autoridades", ha agregado.

La captura ha tenido lugar este fin de semana en la localidad de Barrios Unidos, en las inmediaciones de la capital colombiana, Bogotá, y en ella han participado las "tropas del Comando Gaula en Cundinamarca, de la Brigada 13" junto a un cuerpo especializado de la Fiscalía.

Las Fuerzas Armadas de Colombia han destacado que este operativo "debilita las fuentes de financiación y la capacidad criminal" del ELN y ha reafirmado "(su) compromiso con la defensa de la legalidad y la seguridad de todos los colombianos".