Detenido el principal candidato opositor a las presidenciales en Zambia en medio de acusaciones de traición

Archivo - Bandera de Zambia en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El principal candidato opositor a las elecciones presidenciales celebradas el 13 de agosto en Zambia, Brian Mundubile, ha sido detenido en el marco de las acusaciones de traición contra él en el marco del proceso electoral, en el que se impuso el actual mandatario, Hakainde Hichilema.

Mundubile y su compañero de fórmula electoral, Makebi Zulu, han sido detenidos por las fuerzas de seguridad y se encuentran bajo custodia en una prisión de la capital, Lusaka, donde están siendo interrogados por las autoridades, según ha recogido el diario zambiano 'The Lusaka Times'.

Ambos políticos se dieron a la fuga después de que decenas de agentes llevaran a cabo una redada el 14 de agosto en un edificio en Lusaka vinculado a Mundubile, matando al exministro Mutotwe Kafwaya y deteniendo a varios opositores, después de que las autoridades acusaran a la oposición de preparar actividades insurgentes.

El partido de Mundubile afirmó tras ello que su líder estaba en un "lugar seguro", tras lo que salió a la luz que se había refugiado en un edificio de Naciones Unidas. La detención se habría producido tras un acuerdo para que fueran entregados a las fuerzas de seguridad, según el citado diario.

La situación se suma a la decisión de las autoridades de cerrar el 24 de agosto la sede del Tribunal Supremo y otras instancias como el Constitucional, alegando "motivos de seguridad", menos de un día antes de que expirara el plazo para que Mundubile pudiera presentar un recurso para impugnar el proceso electoral.

Mundubile se hizo con el 38,5% de los votos en las elecciones presidenciales, en las que se impuso Hichilema con más del 60% de los sufragios, revalidando así su mandato por otro periodo de cinco años, después de acceder al cargo tras vencer en los comicios celebrados en 2021, en las que derrotó al entonces presidente, Edgar Lungu.