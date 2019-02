Detenido un turista francés en Birmania por pilotar un dron sobre el Parlamento

Actualizado 11/02/2019 13:07:24 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Birmania han arrestado a un turista francés acusado de hacer volar un dron por encima del Parlamento del país, ubicado en la capital, Naypidó, según han recogido este lunes los medios locales.

El hombre, identificado como Arthur Desclaux, de 27 años, fue detenido el 7 de febrero en los alrededores de las instalaciones, tal y como ha informado el diario birmano '7 Day Daily'.

Por su parte, Nyaw Naing, un trabajador de la Embajada francesa en Rangún, ha confirmado que han sido informados sobre el arresto, si bien no ha dado detalles.

"Asimismo, ha dicho no saber si hace frente a cargos. "No sabemos aún, estamos en contacto con las autoridades", ha manifestado, en declaraciones concedidas a la agencia de noticias Reuters.

El estatus legal de los drones en Birmania no está claro. Mynat Htwe, director en el Ministerio de Hoteles y Turismo, ha dicho que no son mencionados en los 'qué hacer y qué no hacer' que se muestran en los puntos de entrada, si bien los importadores necesitan permiso.

"Hay órdenes regionales (sobre dónde pueden ser usados estos aparatos)", ha subrayado. "Hay algunas zonas en las que puedes usar drones", ha apuntado, sin especificar cuáles son estas zonas.

Por el momento se desconoce si el detenido será imputado, si bien tres periodistas y sus conductores fueron condenados a dos meses de cárcel en 2017 por un caso similar.

Los sentenciados fueron el cámara singapurense Lau Hon Mong y el reportero malasio Mok Choy Lin, así como el intérprete birmano Aung Naing Soe y el conductor Hla Tin. Todos ellos trabajaban para la cadena turca TRT World, la versión internacional del ente público Turkish Radio and Television Corporation.