Detenidos en Turquía dos directivos de un conglomerado de empresas por supuesto espionaje militar

Archivo - Una valla de la Policía de Turquía en una plaza en Estambul - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

Las autoridades acusan a ambos de pertenencia a la organización del fallecido clérigo islamista Fetulá Gulen

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han detenido al dueño y al director general de un conglomerado de industrias de defensa y construcción en el marco de una investigación por supuesto espionaje militar y pertenencia a la organización encabezada hasta su muerte por el clérigo Fetulá Gulen, al que Ankara acusa de estar detrás del intento de golpe de Estado de 2016.

La Fiscalía de Estambul ha indicado que los detenidos son el propietario de Assan Group, Emin Oner, y su director general, Gurcan Okumus, al tiempo que ha nombrado a un encargado temporal al frente del conglomerado, tal y como ha recogido el diario turco 'Haberler'.

Así, Oner y Okumus han sido imputados por supuesta "pertenencia a una organización terrorista armada" y "espionaje militar", sin que por ahora haya más detalles sobre las investigaciones, sobre las que Assan Group, una empresa fundada en 1989, tampoco se ha pronunciado hasta la fecha.

Ankara ha lanzado desde el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, que se saldó con alrededor de 250 muertos, una campaña de represión contra Gülen --muerto en 2024 en su exilio autoimpuesto en Estados Unidos-- y sus seguidores, a los que acusa de la intentona golpista.

Gulen fue aliado del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, si bien la relación se resquebrajó en 2011 y ambos se distanciaron de forma drástica después de que la Policía y la Fiscalía abrieran investigaciones en 2013 por presunta corrupción contra varios altos cargos del Gobierno.