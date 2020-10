Detienen al alcalde del distrito peruano de Santa Anita por saltarse las restricciones para unirse a una protesta

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del distrito peruano de Santa Anita, José Luis Nole, ha sido detenido tras saltarse las medidas de restricción impuestas por el coronavirus para unirse a una serie de protestas vecinales contra las obras puestas en marcha en la zona denominada Tierra Prometida.

En imágenes difundidas por la cadena América Noticias se puede observar al edil siendo arrestado por los agentes y trasladado en un vehículo policial junto a otras personas a la comisaría del distrito.

El alcalde, además, ha sido multado por incumplir el toque de queda impuesto en el marco del estado de emergencia decretado por la pandemia. "Es una infracción por pasar supuestamente el horario. Soy autoridad, si hubiera cometido una falta, como estar ebrio o de fiesta, sería merecido. Pero no lo es", ha manifestado.

Así, ha destacado que "está defendiendo la salud de los vecinos" y ha dicho que lo único que hacía en la zona era "esperar al fiscal", según informaciones del diario 'El Comercio'.

Nole ha denunciado un delito de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad y ser víctima de una agresión física. En este sentido, ha anunciado que paralizará las obras dado que los encargados no cuentan con la licencia necesaria para la construcción.

"A mí me han golpeado, me metieron una patada y a la fuerza me metieron. Igualmente lo hicieron con funcionarios y personal. Lamento la incapacidad del alcalde Jorge Muñoz porque no tiene la capacidad de resolver un problema que es de su gestión", ha manifestado.

Las obras en la zona de Tierra Prometida buscan acondicionar un mercado temporal para el traslado de comerciantes desde La Parada. Sin embargo, Nole ha asegurado que "harán su función de acuerdo a su competencia". "El terreno se va a clausurar. Le pedimos al fiscal de prevención del delito que esté ahí porque es la competencia que nos dan", ha explicado.

Un dispositivo policial se encuentra actualmente resguardando los exteriores del Gran Mercado Mayorista de Lima y de la Tierra Prometida para evitar posibles enfrentamientos.