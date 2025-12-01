Dictan prisión preventiva en Francia contra dos menores por supuestamente preparar un ataque terrorista

Vehículos de la Policía en París - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon
MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) de Francia ha informado este lunes de que dos menores de edad han sido enviados a prisión de forma preventiva bajo sospecha de haber preparado un ataque terrorista, después de haberles imputado formalmente por un delito de terrorismo.
Fuentes de la PNAT han confirmado a Europa Press que el domingo abrió una "investigación judicial por los cargos de participación e una organización criminal terrorista con el fin de preparar uno o más crímenes contra las personas".
Los dos adolescentes han sido "imputados formalmente por los cargos descritos en la imputación preliminar" y "han sido puestos en prisión preventiva de acuerdo con las peticiones" de la Fiscalía Antiterrorista.
Si bien no ha dado más información sobre los sospechosos ni sobre el objetivo del ataque, fuentes de la investigación consultadas por el diario 'Le Parisien' han indicado que se trata de dos adolescentes de 16 años acusados de "planear un atentado violento contra el pueblo judío" y de unirse a "la ideología de Estado Islámico".
En el principal sospechoso, originario de Chechenia, supuestamente publicó un mensaje en un grupo de WhatsApp que reúne a individuos radicalizados que apoyan al mencionado grupo yihadista sobre un plan de atentado "en los próximos cinco días", acompañado de una imagen de él con un cuchillo, según el mencionado periódico.
La PNAT ha recordado que en lo que llevamos de 2025 una veintena de menores de edad han sido imputados formalmente por delitos de terrorismo, en el marco de los procedimientos llevados a cabo por el propio organismo.