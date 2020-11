Dimite el asesor de ética del Gobierno británico tras un encontronazo con la ministra del Interior

LONDRES, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El principal asesor de ética gubernamental de Reino Unido, Alex Allan, ha presentado este viernes su dimisión después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, decidiera descartar sus acusaciones de que la ministra del Interior británica, Priti Patel, podría ser culpable de abusos verbales hacia sus subordinados.

En un reciente informe, Allan concluyó que Patel se había mostrado "constantemente por debajo de los estándares de comportamiento" desde su llegada al cargo en 2019, tiempo durante el cual ha sido acusada de gritar e insultar a varios compañeros en hasta tres departamentos distintos, hasta el punto de que su actitud podría ser catalogada como la de una abusadora.

"En varias ocasiones su aproximación (de Patel) a los temas se ha traducido a un comportamiento que puede describirse como una intimidación en términos del impacto en los individuos. En lo que respecta a ello, su comportamiento, aunque no fuera intencionado, ha violado el código de ética ministerial", apuntó Allan.

En su comunicado de renuncia, Allan ha explicado que ha dimitido tras el veredicto de Johnson sobre las acusaciones. "Reconozco que le corresponde al primer ministro decidir sobre si los actos de un ministro constituyen una ruptura del código ético pero creo que debo dimitir de mi cargo", ha hecho saber en la nota, recogida por el diario 'The Guardian'.

En un comunicado posterior a la renuncia de Allan, Patel ha expresado sus disculpas por su comportamiento y ha admitido que su actitud no siempre ha estado a la altura de lo que se espera de una ministra.

"Siempre me ha preocupado el cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido con el pueblo británico y reconozco que soy muy directa, y que en ocasiones me he sentido frustrada. Nunca ha sido mi intención causar malestar a nadie y lamento si mi comportamiento en el pasado así lo ha provocado", ha hecho saber antes de agradecer a Johnson el respaldo mostrado.

Un momento especialmente grave del caso contra Patel ocurrió a principios de febrero, cuando el entonces secretario permanente del Ministerio, Philip Rutnam, abandonó su cargo tras acusar a la ministra de tolerar "una viciosa campaña informativa" en su contra.

"La ministra ha negado categóricamente cualquier implicación en esta campaña pero lamento decir que no la creo, ni percibo que haya hecho los esfuerzos necesarios para desvincularse de las acusaciones", hizo saber Rutnam en su momento.

Patel fue objeto este mes de una investigación interna cuyos resultados todavía están pendientes de publicación. Mientras tanto, la secretaria de Prensa de Johnson, Allegra Stratton, ha reiterado este viernes que el primer ministro "no cree que Priti Patel sea una abusadora" y ha asegurado que el mandatario "no tolera la existencia de casos de abusos" dentro de su gabinete.