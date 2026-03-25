Dimite el gobierno danés, primer paso para las negociaciones tras las elecciones

Archivo - La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a su llegada a la cumbre de la OTAN en La Haya. - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Dinamarca ha presentado este miércoles su dimisión, un paso preceptivo tras las elecciones celebradas este martes y que da el pistoletazo de salida a las negociaciones en las que la primera ministra Mette Frederiksen aspira a conseguir los apoyos para un tercer mandato.

En un comunicado la Casa Real danesa ha confirmado que el rey Federico X ha recibido a la primera ministra, quien "tras explicar los resultados electorales y la situación parlamentaria", ha presentado la dimisión del gobierno.

"Aconsejó que se diera ahora la oportunidad a los representantes de los partidos políticos elegidos para el Folketing de hablar sobre la próxima formación de gobierno", ha indicado en una nota sobre el proceso político que se abre en Dinamarca tras los comicios. El próximo paso será una primera ronda de contactos de Federico X con los representantes de los partidos políticos a partir de las 13.00 horas.

El bloque de izquierdas liderado por Frederiksen se ha hecho con la victoria en las elecciones legislativas de Dinamarca, tras obtener 84 diputados en el Parlamento danés, si bien para llegar a una mayoría de 90 escaños tendrá que buscar pactos con Los Moderados.

Esta formación, liderada por el ex primer ministro liberal Lars Lokke Rasmussen, cuenta con 14 escaños, y resultará clave para decidir el próximo Ejecutivo danés ya que pueden pactar tanto a izquierda como a derecha, con el bloque formado por el Partido Liberal (Venstre), la Alianza Liberal, los Conservadores.