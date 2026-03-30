Dimite el jefe de la junta militar de Birmania y allana el camino para convertirse en presidente

Archivo - Militares del Ejército de Birmania en una foto de archivo. - Aung Kyaw Htet/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021, Min Aung Hlaing, ha presentado este lunes su dimisión en un intento por allanar el camino para convertirse en el próximo presidente del país tras las elecciones parlamentarias del pasado mes de enero.

Tras los primeros comicios celebrados en el país desde la asonada militar y en plena guerra civil, el recién renovado Parlamento tendrá próximamente que votar al nuevo presidente del país, un cargo que el actual jefe de la junta espera ratificar.

El general, de 69 años y que se encontraba al frente de las Fuerzas Armadas desde 2011, es uno de los dos candidatos a la Vicepresidencia propuestos por los diputados de la recién constituida Cámara Baja del Parlamento. Está previsto que la Cámara Alta también elija a un candidato.

Posteriormente, ambas cámaras elegirán al presidente de entre esos tres, si bien se desconoce de momento la fecha para esta votación. "El general Min Aung Hlaing ha sido propuesto como candidato a la Vicepresidencia", ha declarado el diputado Kyaw Kyaw Htay, afín a los militares, según han trasnmitido en directo varios medios de comunicación estatales.

Esta decisión se produce tras unas elecciones controvertidas celebradas en medio de la intensa guerra que atraviesa el país. El Partido Unión Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, se hizo con la victoria, si bien el proceso electoral ha sido criticado por organizaciones internacionales de Derechos Humanos.

El viernes, la junta anunció una serie de cambios significativos en la cúpula militar del país, los cuales serán revelados justo después del gran desfile previsto para este viernes y a tan solo unos días de que el Parlamento elija al nuevo presidente.

El golpe de 2021 fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.

La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a lo que se ha visto sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).