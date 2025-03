Dimite el vicepresidente para Asuntos Estratégicos de Irán para "aliviar la presión" sobre el Gobierno de Pezeshkian

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente para Asuntos Estratégicos de Irán, Mohamad Javad Zarif, ha presentado su dimisión después de menos de siete meses en el cargo, alegando que ha tomado la decisión por consejo del jefe del Poder Judicial, Gholam Hosein Mohseni Ejei, y con el fin de aliviar la presión sobre el Gobierno de Masud Pezeshkian.

En un comunicado publicado a primera hora del lunes en su perfil de la red social X, ha confirmado la noticia y ha explicado que el jefe del Poder Judicial le recomendó que volviera a la universidad y él aceptó "de inmediato", porque "siempre" ha "querido ser de ayuda y no una carga".

"Con gran gratitud hacia ellos por quitarme de encima la carga de la responsabilidad (...), espero que al hacerme a un lado, se eliminen las excusas para obstruir la voluntad del pueblo y el éxito del Gobierno", ha expresado.

Tal y como ha relatado, en los últimos meses se ha "enfrentado a los insultos, calumnias y amenazas más ridículas" contra su familia y él. "No he sido alguien que huye de las dificultades en el camino de servir a este país, y en los últimos 40 años más o menos, he soportado tantos insultos por el pequeño papel que he desempeñado en la promoción de los intereses nacionales, desde poner fin a la guerra impuesta hasta finalizar el expediente nuclear", ha dicho.

En este contexto, según ha relatado el vicepresidente, ha "mantenido la boca cerrada para evitar que los intereses del país se vieran dañados por una avalancha de mentiras y distorsiones".

Zarif fue ministro de Exteriores entre 2013 y 2021, y jefe negociador iraní con la comunidad internacional. Tras apoyar la candidatura del reformista Pezeshkian en los comicios de 2024, en agosto fue el encargado de crear los comités para seleccionar a los ministros del gabinete y fue nombrado vicepresidente para Asuntos Estratégicos.