Dimiten los gobernadores de las regiones rusas de Belgorod y Briansk

El presidente ruso, Vladimir Putin, junto al gobernador interino de la región de Briansk, Yegor Kovalchuk - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este miércoles que los gobernadores de Belgorod y Briansk, Viacheslav Gladkov y Alexander Bogomaz, han presentado su dimisión. Ambas regiones rusas, que limitan con Ucrania, son blanco frecuente de ataques por parte de las fuerzas ucranianas.

Según los decretos publicados en la página web del Kremlin, ambos han presentado su dimisión de forma voluntaria. Gladkov, en el cargo desde noviembre de 2020, será sustituido por Alexander Shuvaev como gobernador interino de Belgorod, mientras que Yegor Kovalchuk ocupará el puesto de Bogomaz, que lideraba Briansk desde 2014.

Putin ha mantenido este mismo miércoles reuniones de trabajo con Shuvaev y Kovalchuk, si bien el Kremlin no ha ofrecido más detalles sobre estos cambios. Las elecciones para elegir a los nuevos gobernadores de las regiones de Belgorod y Briansk se celebrarán el 20 de septiembre, según ha recogido la agencia de noticias TASS.