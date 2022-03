Un diputado conservador de Reino Unido se convierte en el primero en declararse públicamente 'trans'

Archivo - Bandera de Reino Unido con el Big Ben de fondo. - MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El diputado conservador británico Jamie Wallis se ha convertido este miércoles en el primer miembro del Parlamento de Reino Unido en declararse públicamente 'trans', tras lo que ha compartido varias experiencias traumáticas, como una violación.

En la red social Twitter, bajo un mensaje que reza "es la hora", Wallis ha explicado que ha sido diagnosticado con disforia de género, añadiendo que se ha "sentido así desde que era un niño muy pequeño".

"Soy trans. O para ser más preciso, quiero serlo", ha indicado Wallis, antes de precisar que "no tenía intención" de compartir su condición públicamente. "Siempre he imaginado que dejaría la política antes de decir esto", ha especificado.

Wallis ha compartido también que en septiembre fue violado por un hombre al que conoció en internet y un intento de chantaje.

De la violación ha explicado que "quedó" con alguien que conoció 'online' y cuando dijo 'no' a una relación sexual porque el hombre no quería usar preservativo "él eligió" violarle. "No he sido yo mismo desde este incidente y no creo que nunca me recupere", ha agregado.

Del chantaje ha contado que, en abril de 2020, alguien intentó presionarle enviándole fotografías suyas a miembros de su familia y le pidió 50.000 libras (cerca de 60.000 euros) "para guardar silencio". El hombre fue declarado culpable en un juicio posterior y sentenciado a dos años y nueve meses de prisión.

También ha relatado que tuvo un accidente de coche en noviembre y "abandonó el lugar". "Lo hice porque estaba aterrorizado", ha justificado, antes de agregar que sufría trastorno de estrés postraumático. "Lamento que parezca que 'huí' pero eso no es lo que pasó en ese momento", ha añadido.

Más tarde, el diputado conservador ha matizado que utiliza como pronombre 'él' y se ha declarado "sobrepasado" por el apoyo que ha recibido en las últimas horas.

"Estoy orgulloso de ser completamente abierto y honesto con las luchas que he tenido, y continúo teniendo, con mi identidad", ha señalado, antes de destacar que, no obstante, "sigue siendo la misma persona que ayer". "Por el momento, me continuaré presentando como siempre y usaré el pronombre 'él'", ha indicado en Twitter.

Wallis ha compartido su historia después de una reunión de diputados 'tories' el martes, en la que presuntamente el primer ministro británico, Boris Johnson, se ha burlado de los asuntos 'trans'. Según Politico, el 'premier' ha dicho: "Buenas tardes señoras y señores o, como (el líder del Partido Laborista) Keir Starmer diría, personas a las que asignaron el sexo femenino o masculino al nacer".

Johnson ha publicado en Twitter un mensaje de apoyo a Wallis, en el que señala que compartir su historia le ha debido costar "una inmensa valentía". "Gracias, Jamie Wallis, por tu valentía, que sin duda apoyará a otros", ha agregado. Diputados británicos de todo el espectro político han publicado mensajes de apoyo a Wallis después de su anuncio, según ha recogido Sky News.