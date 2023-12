Un diputado ultraderechista de Polonia apaga con un extintor un candelabro judío en el Parlamento

La Cámara Baja polaca suspende temporalmente de sueldo a Grzegorz Braun y notifica a la Fiscalía sobre lo ocurrido

El diputado ultraderechista polaco Grzegorz Braun, que lidera el partido nacionalcatólico Confederación de la Corona Polaca, ha apagado con un extintor una januquía, un candelabro de nueve brazos, colocado en el Parlamento para conmemorar la fiesta judía de las luces o Janucá.

"Se me ha acusado de tener motivaciones racistas y solo estoy restableciendo un estado de normalidad, poniendo fin a actos de triunfalismo satánico porque ese es el mensaje de estas fiestas", ha sentenciado el diputado, ha recogido la agencia de noticias PAP.

JUST IN: Hanukkah candles at Poland's parliament extinguished by far-right MP Grzegorz Braun pic.twitter.com/3a5SiPjD0L