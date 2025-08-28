Dos detenidos por el lanzamiento de objetos contra la caravana electoral de Milei al sur de Buenos Aires

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas por el lanzamiento de objetos contra una caravana electoral que circulaba este miércoles al sur de Buenos Aires y en la que se encontraba el presidente de Argentina, Javier Milei, que ha sido evacuado.

"Hay dos detenidos que ya están saliendo", ha anunciado la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en declaraciones al diario 'La Nación', donde ha precisado que uno de ellos es un "miembro de la hinchada de Arsenal que tiene admisión por violento".

El suceso ha tenido lugar en la localidad de Lomas de Zamora, mientras el presidente saludaba a la multitud asomado a un vehículo, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros candidatos y dirigentes locales, si bien el Gobierno ha confirmado que no se han registrado daños personales.

"Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el presidente de la Nación", ha denunciado en redes sociales el principal portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, que ha atribuido los lanzamientos a "militantes de la vieja política", dando por hecho que serían simpatizantes del kirchnerismo.

"Un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado", ha lamentado. Adorni ha descartado que se hayan producido heridos y ha señalado que "lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más".