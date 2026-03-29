Dos detenidos más por el atentado frustrado contra la sede de Bank of America en París

Atentado frustrado contra una sede del Bank of America en París - Europa Press/Contacto/Wu Huiwo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han detenido este sábado a dos personas más por su presunta relación con el atentado frustrado contra una sede parisina del Bank of America. Un tercer individuo, menor de edad, fue arrestado en la noche del viernes cuando intentaba colocar un artefacto explosivo casero contra la sede bancaria.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha informado de que los dos nuevos arrestados fueron localizados en la noche del sábado al domingo en Essonne, al sur de París.

Uno de ellos es un menor de edad que logró huir en un primer momento cuando participaba en el intento de detonación del artefacto. El otro detenido no tendría relación directa con el intento de atentado, según las autoridades francesas. El primer detenido, también menor de edad, continúa bajo custodia policial tras prorrogarse su orden de prisión preventiva.

Agentes de la Brigada Anticrimen (BAC) de la Policía detuvieron al sospechoso sobre las 3.25 horas de la madrugada del sábado cuando acababa de colocar un explosivo casero frente al edificio de la entidad bancaria, según fuentes policiales citadas por la prensa francesa.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha abierto una investigación por "intento de incendio provocado u otro acto peligroso relacionado con una organización terrorista", "fabricación de un artefacto incendiario o explosivo en relación con una empresa terrorista", "posesión y transporte de un artefacto incendiario o explosivo con el fin de preparar daños peligrosos, en relación con una empresa terrorista" y "asociación criminal terrorista".

Fuentes policiales citadas por la televisión TF1 han explicado que agentes de patrulla avistaron a dos individuos vestidos con ropa oscura y encapuchados, uno de los cuales llevaba una bolsa. Uno de ellos sacó de la bolsa un recipiente de cinco litros con líquido que llevaba un explosivo con unos 650 gramos de pólvora adosado con cinta adhesiva y lo colocó frente al banco antes de intentar prenderle fuego mientras el otro individuo vigilaba.

Los agentes intervinieron de inmediato y arrestaron a uno de los sospechosos, mientras el otro huyó. Durante el arresto, el sospechoso se resistió violentamente y dejó caer un encendedor, según la fuente policial.

El detenido ha declarado que le habían contactado a través de Snapchat y le habían pagado 600 euros para detonar este explosivo. De hecho, asegura que le llevaron en coche hasta el lugar.

El Ministro del Interior francés, Laurent Núñez, ha mencionado "la conexión" entre este suceso y la guerra en Oriente Próximo. "Este caso recuerda a acciones similares que tuvieron lugar en otros países europeos", ha apuntado.

A principios de marzo se produjo una explosión frente a una sinagoga en Lieja, Bélgica, y pocos días después, una sinagoga en Róterdam (Países Bajos) fue objeto de un incendio provocado. El miércoles la policía británica arrestó a dos hombres por el incendio el pasado domingo de cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía de Londres.