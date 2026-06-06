Dos militares israelíes muertos en sendos incidentes en el sur de Líbano

Archivo - Militares israelíes en el sur de Líbano (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos militares de las Fuerzas Armadas israelíes han muerto en las últimas horas en dos incidentes distintos ocurridos en el sur de Líbano, donde Israel mantiene presencia militar.

Los fallecidos son el capitán Shahar Gamla, de 23, un subcomandante de pelotón originario de Natur y destinado en los comandos Egoz que resultó herido de gravedad el jueves en un ataque de un dron de Hezbolá. Finalmente ha muerto en la mañana del sábado.

El viernes resultó herido el sargento Ohad Yaari, de 21 años, destinado en el Batallón Shaked de la Brigada Givati. Era originario de Rehovot y murió por la "detonación accidental de un arma de fuego" cuando estaba en suelo libanés. Las Fuerzas Armadas han informado de que el incidente está siendo investigado por la Policía Militar.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha manifestado su pesar por las dos muertes en un comunicado oficial. "Con gran pesar he recibido la noticia esta tarde del combatiente del comando Egoz capitán Shahar Gamla, que resultó herido en una batalla en Líbano y murió esta mañana por sus heridas", ha señalado. También ha recordado al sargento Ohad Yaari, "quien cayó durante una operación en el sur de Líbano".

"Shahar y Ohad estaban entre nuestros mejores hijos. Combatieron con heroismo supremo para proteger a las comunidades del norte y a los ciudadanos de Israel. Su sacrificio y valentía quedará grabado por siempre en nuestros corazones", ha agregado.