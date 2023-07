Dos muertos en un incendio en un hostal tradicional de un pueblo turístico del suroeste de China

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han muerto y cuatro más han resultado heridas en un incendio en un hostal tradicional de madera de la turística localidad de Qianhu Miao, condado de Leishan, en la provincia china de Guizhou, en el suroeste del país.

Las autoridades locales han informado de que el incendio comenzó sobre las 9.50 horas del lunes y fue sofocado unos 30 minutos después, lo que no impidió la muerte de dos personas.

Un equipo de emergencias fue enviado al lugar para atender a los heridos, informan medios estatales chinos.

A fire blazed the Xijiang Qianhu Miao Village in Leishan county, SW China's Guizhou Province on Monday morning, destroying two houses. No casualties have been reported so far. Local authorities are investigating the cause of the fire. pic.twitter.com/zlYeywrtII