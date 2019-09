Duque insta a la JEP a expulsar públicamente a los disidentes de las FARC

Publicado 01/09/2019 3:09:15 CET

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al partido FARC que las personas que aparecen en el vídeo anunciando la creación de una nueva guerrilla, que toma el nombre y los símbolos de las FARC, sean "expulsadas públicamente".

"Que esos delincuentes que aparecen en el video, deben ser expulsados desde cualquier justicia transicional. Además, tienen que ser expulsados del partido político FARC, no decir que se fueron, sino, ser expulsados públicamente", ha manifestado y ha recogido 'Radio Caracol'.

Además ha lamentado que el vídeo deje "claro" que algunos miembros "no han cumplido totalmente con el desarme y la entrega total de recursos". "El video muestra que esa cuadrilla de delincuentes no entregó las armas, porque ahí las tenían, no entregó los uniformes porque ahí los tenían. Además tenían dinero escondido con el que pretenden ahora amenazar al pueblo", ha añadido.

Estas declaraciones llegan después de que 'Iván Márquez', el que fuera negociador jefe de las FARC en las conversaciones de paz y que se encontraba en paradero desconocido desde hace un año, reapareciera este jueves en un vídeo junto a otros dirigentes de la antigua guerrilla para anunciar "una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias".

En el manifiesto, de 32 minutos de duración y difundido en YouTube, 'Márquez' anunció la creación de una nueva guerrilla, que toma el nombre y los símbolos de las FARC y aglutinaría en esencia a la disidencia de la guerrilla por lo que se desprende de la grabación, para luchar contra "la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana" que pusieron fin a cinco décadas de lucha armada.

Del mismo modo, Duque ha anunciado este sábado que denunciará al régimen de Nicolás Maduro ante "la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas", por supuestamente "auspiciar y proteger a terroristas, de la misma forma que hizo el régimen talibán con Al Qaeda".

Ante esta situación, el comandante del Ejército Nacional, Nicasio Martínez, ha señalado que hay "plena decisión" de combatir a los disidentes del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) que han decidido retomar las armas.

Martínez ha indicado que desde el Ejército se han planteado crear un grupo especial para perseguirlos. "En su momento vamos a decir quienes lo van a conformar. Seguramente va a tener un fuerte componente de inteligencia y Policía judicial para poder localizar y ubicar las personas que están fuera del marco de ley para poderlos colocar a las autoridades pertinentes", ha afirmado Martínez.