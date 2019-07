Duque pide al Consejo de Seguridad que prorrogue otro año la Misión de Verificación del acuerdo de paz

Publicado 12/07/2019 21:21:29 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha solicitado este viernes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que prorrogue otro año la Misión de Verificación de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, argumentando que su presencia en el país es "vital" para el éxito de la misma.

"Hoy, le he entregado al señor presidente del Consejo de Seguridad (de la ONU, Gustavo Meza-Cuadra) la carta que ratifica que queremos el acompañamiento de la Misión por un año más, porque consideramos que su trabajo, su escrutinio y su acompañamiento es vital para el éxito de este proceso de reincorporación", ha dicho Duque en declaraciones a la prensa.

El líder conservador ha recordado que en agosto de 2018, cuando arrancó su mandato, ya pidió al Consejo de Seguridad que mantuviera la Misión de Verificación, como muestra de su compromiso con la aplicación de lo firmado en 2016 entre el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

Además, ha contado que, durante su reunión con el máximo órgano ejecutivo de Naciones Unidas, han abordado los avances de su primer año de Gobierno en lo tocante al acuerdo de paz, en concreto, en lo relativo a la reincorporación de los ex guerrilleros a la sociedad civil.

"Cuando empezó nuestro Gobierno apenas existían dos proyectos productivos colectivos, después de 20 meses de implementación; hoy tenemos 25 que están buscando darles oportunidades a muchas personas que han dejado la violencia", ha destacado, según informa la Casa de Nariño.

Conforme al comunicado de la Presidencia, estos avances evidencian "el deseo y compromiso del Gobierno de avanzar en la política de paz con legalidad". "Reiteramos la generosidad y la apertura del Estado colombiano para ayudar a las personas que genuinamente han dejado la violencia a incorporarse en la legalidad", ha recalcado Duque.

No obstante, también ha insistido en que "es necesario ser drásticos, contundentes y efectivos con quienes quieren volver a la criminalidad", en una supuesta alusión al caso del ex guerrillero de las FARC 'Jesús Santrich', que no ha acudido a su cita con la Justicia.