Ecuador.- Correa defiende la suspensión temporal de Teleamazonas y negó que se deba a motivos políticos

Actualizado 26/12/2009 19:45:51 CET

QUITO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que la suspensión durante tres días de la emisión de la cadena de televisión Teleamazonas, crítica con el Gobierno, se ajusta a la legalidad vigente ante las violaciones "innegables" y "claras" perpetradas por la empresa y aseguró que no se trata de una medida de índole político.

Correa recordó en su discurso televisado semanal que la medida está plenamente justificada en el dictamen de la Superintendencia de Telecomunicaciones, organismo público autónomo de control de los medios de comunicación por el tratamiento noticioso basado en supuestos.

La sanción fue dispuesta no por el Gobierno sino por la Superintendencia de Telecomunicaciones, con base en el artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión y en el artículo 18 de la Constitución de la República que garantizan el Derecho de la ciudadanía a obtener información veraz.

Correa apuntó concretamente el tratamiento informativo dado durante la transmisión en directo desde un supuesto centro clandestino de escrutinio durante unas elecciones y la difusión de información acerca de las supuestas repercusiones para la pesca de la instalación de una torre de perforación de gas en la Isla Puná, que estaba resguardado por infantes de marina. "¿Se imaginan si los infantes de marina respondían y disparaban, cuántos muertos iba a haber?", se preguntó Correa.

El dirigente ecuatoriano instó a los medios de comunicación a elevar el debate en torno a las razones técnicas y legales de la suspensión de la cadena televisiva. "Discutamos eso, tengan un poco de decencia, no insulten la inteligencia del pueblo ecuatoriano", agregó. "Lo que nos están diciendo es que no se puede aplicar la ley a los poderosos, no nos perdamos compañeros", dijo.

La Presidencia ecuatoriana recordó, por otra parte, que en los últimos meses otras emisoras de radio o televisión como Ecuador TV, Radio Universal, Ecuavisa, TV Satelital, Teleandina, Canal Uno, Radio La voz de la Esmeralda, Radio Génesis, TC Tv, Gama TV o Radio Arútam también han sido procesados por la Superintendencia, por lo que Teleamazonasno ha sido el único medio en ser sancionado.

El superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, explicó que las motivaciones están debidamente sustentadas en la sección e) del Artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión. "Hemos seguido el debido proceso, es decir hemos dado el espacio suficiente para el que el canal de televisión ejerza su derecho a la defensa, hemos esperado el plazo de ocho días que determina la Ley, luego de lo cual la Superintendencia, ha emitido su pronunciamiento", aclaró Jaramillo.