Edmundo González condena la iniciativa de Maduro para retirar la nacionalidad a Leopoldo López

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor venezolano Edmundo González ha condenado este domingo la decisión del Gobierno venezolano de retirar el pasaporte a Leopoldo López, como también ha repudiado la iniciativa del presidente, Nicolás Maduro, para retirar la nacionalidad a su compañero disidente.

"Privar a un ciudadano de su nacionalidad por motivos políticos vulnera los principios más básicos del derecho internacional", ha manifestado González en su cuenta de la red social X.

En un escueto mensaje, González asegura que "la reciente amenaza contra Leopoldo López forma parte de una práctica cada vez más común en los regímenes autoritarios de la región".

"Millones de venezolanos que han huido del país viven hoy sin pasaporte ni cédula y sin posibilidad de renovar sus documentos. Muchos niños nacen en el exilio en condición de apátridas, víctimas de una apatridia que los priva de reconocimiento y protección. La identidad no es una concesión del poder, es un derecho que está siendo violado", ha concluido González, residente en España como López.

El Gobierno venezolano ha adoptado estas medidas en respuesta a una petición de López a Estados Unidos para que invada el país y derroque a las autoridades actuales.

En su primera respuesta, también en X, el disidente quiso matizar que lo que apoyaba era una intervención norteamericana contra el narcotráfico antes de defender una "forma legítima, pacífica y constitucional para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro".