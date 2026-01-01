EEUU anuncia cinco muertos más en dos nuevos ataques contra embarcaciones del narcotráfico

Embarcación bombardeada por Estados Unidos - DEPARTAMENTO DE GUERRA (DEFENSA) DE EEUU

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado de la muerte de cinco personas en ataques contra dos embarcaciones que supuestamente transportaban droga en aguas del Caribe o el Pacífico en un nuevo bombardeo contra objetivos civiles, unas operaciones criticadas por organizaciones de derechos humanos por suponer ejecuciones extrajudiciales.

"Inteligencia ha confirmado que las embarcaciones transitaban por conocidas rutas del narcotráfico y que traficaban con droga. Un total de cinco narco-terroristas han muerto durante estas acciones, tres en la primera embarcación y dos en la segunda", ha publicado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en un comunicado.

El mensaje, publicado en redes sociales, viene acompañado por un vídeo en el que se puede ver el momento del impacto en cada una de las dos pequeñas embarcaciones. Además, destaca que el ataque fue ordenado por el secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth.

El mensaje no proporciona información sobre la ubicación de los ataques ni sobre el momento de los mismos salvo que se produjeron apenas unas horas antes de terminar 2025.

La campaña de ataques en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra embarcaciones vinculadas según Washington al tráfico de drogas ha dejado ya 112 víctimas mortales, incluyendo estas cinco últimas. Los ataques comenzaron en septiembre y hasta fin de año suman más de 30 bombardeos.