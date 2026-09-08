EEUU anuncia la interceptación en el Pacífico de un nuevo buque presuntamente vinculado a la banda criminal Los Choneros

Embarcación interceptada por el Ejército estadounidense en aguas del Pacífico - SOUTHCOM EN X

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este lunes la interceptación de una estación flotante de reabastecimiento que, supuestamente, estaba vinculada a la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador y servía para apoyar operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el este del océano Pacífico.

"Bajo la dirección del Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM), las fuerzas de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés, la cual está conformada por los 18 Estados miembro de su Coalición Contra los Cárteles de las Américas) han interceptado con éxito una estación flotante de reabastecimiento que prestaba apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en el Pacífico oriental", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes.

A renglón seguido, el Mando Sur ha atribuido a informaciones de Inteligencia la confirmación de que dicha embarcación estaba vinculada con la "violenta organización narcoterrorista Los Choneros", tras lo cual ha explicado que una vez el buque ha sido registrado y la población abordo del mismo desembarcada y puesta en manos de las autoridades ecuatorianas, las fuerzas estadounidenses han procedido a su hundimiento.

"La Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental sigue llevando a cabo operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental", ha advertido el SOUTHCOM.

Esta interceptación se suma a otras realizadas en idénticos términos, en aguas del Pacífico Oriental con embarcaciones presuntamente relacionadas con Los Choneros, como las llevadas a cabo los pasados días 2, 3 y 5 de septiembre.