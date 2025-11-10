EEUU anuncia la muerte de otras seis personas en nuevos bombardeos contra dos embarcaciones en el Pacífico

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante un acto oficial en la Casa Blanca (archivo) - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este lunes la muerte de otras seis personas en nuevos bombardeos contra dos embarcaciones en aguas internacionales en el océano Pacífico, antes de insistir en sus afirmaciones de que los ocupantes de las mismas estaban relacionadas con "el contrabando de narcóticos".

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X que los "ataques cinéticos" fueron ejecutados el domingo por orden del presidente, Donald Trump, antes de afirmar que alcanzaron "dos embarcaciones operadas por organizaciones designadas como terroristas".

"Estas embarcaciones eran conocidas por nuestros servicios de Inteligencia por su asociación con el contrabando de narcóticos, portaban narcóticos y transitaban por una ruta de tráfico de narcóticos en la zona oriental del Pacífico", ha apuntado, sin dar detalles sobre la zona en la que tuvieron lugar los ataques.

Sin embargo, ha reconocido que "ambos bombardeos fueron perpetrados en aguas internacionales". "Había tres narcoterroristas a bordo de cada embarcación. Los seis murieron. Las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas", ha manifestado Hegseth, quien ha insistido que "bajo el presidente Trump se protege a la patria y se mata a los terroristas de los cárteles que desean dañar al país y a su pueblo".

Estados Unidos ha lanzado decenas de bombardeos en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico argumentando que lucha contra el tráfico de drogas, si bien Naciones Unidas ha denunciado que no existe "ninguna justificación" legal para llevar a cabo estos ataques y ha alertado de que "ninguno de los individuos en los barcos atacados (hasta la fecha) representaba una amenaza inminente".

En este sentido, el organismo internacional ha pedido investigar de manera "rápida, independiente y transparente" los ataques, con vistas a procesar a quienes hayan violado la ley, ante las acusaciones de que este tipo de acciones suponen transgresiones del Derecho Internacional por parte de la Administración Trump.