EEUU confirma que un avión militar se estrelló en Yibuti sin provocar heridos ni daños materiales

Archivo - Avión estadounidense en Yibuti. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/U.S. Air Force - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este lunes que un avión militar se estrelló el pasado 9 de agosto en Yibuti, cerca del aeródromo de Chabelley (sur), sin tener que lamentar heridos ni daños materiales por causa del accidente.

Así lo ha confirmado el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha precisado que este incidente, acaecido el pasado domingo, día 9, está siendo objeto de investigación.

"Los primeros indicios no revelan pruebas de que el accidente se debiera a una interferencia externa", ha agregado el Mando subrayando que no se han lamentado heridos ni daños materiales tras estrellarse la aeronave.

El mismo día del accidente, la Embajada de Estados Unidos en Yibuti informó de un "incidente" en el cual se había visto implicada una aeronave militar estadounidense, acaecido en las proximidades del aeródromo de Chabelley.