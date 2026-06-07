EEUU destruye dos drones iraníes que operaban en el estrecho de Ormuz

Archivo - Operación Furia Épica en Irán - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que sus fuerzas desplegadas en Oriente Próximo han interceptado y destruido dos drones iraníes que operaban en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Según el comunicado, los dispositivos representaban una "amenaza inminente" para los buques mercantes y el tráfico marítimo internacional que transita por la estratégica vía comercial.

"Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente derribaron dos drones de ataque unidireccionales iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz", ha informado el CENTCOM a través de sus redes sociales.

El cuerpo militar norteamericano ha subrayado a su vez que sus tropas permanecen en una posición de alta alerta en la región, preparado para continuar defendiendo los intereses de sus aliados y responder ante cualquier nueva agresión por parte de Teherán.

De esta manera, el alto al fuego sigue siendo frágil entre Estados Unidos e Irán, después de que el pasado viernes el CENTCOM destruyese seis misiles y cuatro drones iraníes que iban dirigidos hacia el estrecho de Ormuz y algunos de los países vecinos del Golfo. Como respuesta, Washington bombardeó estaciones de radares de vigilancia costeras en Goruk y en la isla de Qeshm, en una nueva escalada de tensión en la región.