EEUU desvela planes para una "edición limitada" de pasaportes que incluirán la imagen de Trump

Imagen de la futura "edición limitada" de pasaportes de Estados Unidos que incluirán la imagen del presidente, Donald Trump - DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU EN X (@STATEDEPT)

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han desvelado un plan para colocar la imagen del presidente, Donald Trump, en los pasaportes como parte de una "edición limitada" con motivo del 250º aniversario de la fundación del país, un hecho que rompe con la norma de no colocar fotografías de mandatarios en ejercicio en documentos oficiales.

"Pasaporte patriota desbloqueado. Edición limitada. Sellada para América 250", ha informado la Casa Blanca en redes sociales, después de que el Departamento de Estado desvelara el diseño de estos documentos "para conmemorar el 250º aniversario de la independencia".

Así, el viceportavoz del Departamento, Tommy Pigott, señaló que la cartera "se prepara para emitir un número limitado de pasaportes especialmente diseñados para conmemorar esta ocasión histórica", sin que por ahora haya detalles sobre el número de documentos que serán expedidos por Washington.

El anuncio ha sido criticado inmediatamente por el Partido Demócrata, cuyo comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes ha dicho que el secretario de Estado, Marco Rubio, "debería pasar más tiempo convenciendo a su jefe para poner fin a esta guerra elegida contra Irán, y menos desperdiciando dólares recaudados con impuestos para complacer la vanidad de Trump".

Los actuales pasaportes estadounidenses incluyen imágenes de la historia del país, por lo que Trump se convertiría en el primer presidente en ejercicio en aparecer en estos documentos, en el marco de las acciones de la Administración para incluir el nombre del mandatario en diversas instituciones, incluido el Centro Kennedy.