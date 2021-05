EEUU dice que la retirada de tropas de Afganistán transcurre "ligeramente" más rápida de lo previsto

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha informado este jueves que la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán está transcurriendo a un ritmo "ligeramente" más rápido de lo previsto.

"Les puedo informar de que la situación de retirada avanza a buen ritmo, de hecho, ligeramente por delante de lo previsto", ha contado Austin al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes durante una reunión para abordar las partidas presupuestaria de Defensa para 2022.

No obstante, Austin no ha ofrecido más detalles y los representantes que forman parte de ese comité no han ahondado más en la cuestión durante un encuentro previsto para decidir como se destinarán los 715.000 millones de dólares que están previstos se otorgue al Pentágono, informa el diario 'The Hill'.

Después del acuerdo alcanzado el año pasado entre la Administración de Donald Trump y los talibán, el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene como objetivo que todos los efectivos militares dejen Afganistán antes del 11 de septiembre, coincidiendo con el vigésimo aniversario de los atentados de 2001.

Esta semana el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha informado que el proceso ha concluido entre un 16 y un 25 por ciento, aunque no ha dado un número exacto del número de efectivos que han dejado ya el país por motivos de seguridad.

El Centcom ha señalado que en el proceso se han retirado ya 160 aviones de carga C-17 y se han entregado más de 10.000 piezas de equipos a la Agencia de Logística de Defensa para su destrucción. Además, Estados Unidos ha entregado ya el control de cinco bases al Gobierno afgano.