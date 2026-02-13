EEUU y Ecuador concluyen las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial recíproco

Archivo - El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos y Ecuador han concluido este viernes las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial recíproco que esperan que se firme en las "próximas semanas", un pacto que supondría un paso sigificativo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

"Este acuerdo representa una nueva plataforma para promover la prosperidad; su pronta entrada en vigor ayudará a expandir y diversificar el comercio bilateral y la inversión para beneficio mutuo de ambos países y sus pueblos", ha señalado en un comunicado el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

La Administración Trump también ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, para para el traslado "digno, seguro y temporal" de ciudadanos de terceros países a territorio ecuatoriano que hayan pedido asilo.