EEUU entrega a la ONU cerca de 136 millones de euros para compensar parte de sus impagos al organismo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han pagado a Naciones Unidas 160 millones de dólares (alrededor de 136 millones de euros) de la deuda que mantiene Washington con el organismo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el jueves que dará dinero al organismo para "fortalecerlo".

"Hemos confirmado el pago por parte de Estados Unidos de 160 millones de dólares en deudas pasadas", ha señalado un portavoz de la oficina del secretario general de la ONU, António Guterres, en declaraciones concedidas a Europa Press.

Trump afirmó el jueves durante una sesión de la Junta de Paz que lidera él mismo que considera que "la ONU tiene un gran potencial", si bien matizó que "no ha estado a la altura de ese potencial". "Vamos a reforzar Naciones Unidas. Vamos a asegurarnos de que sus instalaciones son buenas. Necesitan ayuda", dijo, al tiempo que resaltó que su objetivo es que el organismo sea "viable".

Estados Unidos es el principal contribuyente al presupuesto de la ONU, si bien bajo la Administración de Trump ha rechazado realizar varios pagos y ha recortado la financiación voluntaria a varias agencias. Además, se ha retirado de decenas de ellas, criticando el funcionamiento general de Naciones Unidas.

La propia Junta de Paz impulsada por Trump se ha visto marcada por el escepticismo de numerosos países ante la voluntad del inquilino de la Casa Blanca de convertirla en "una organización internacional" que promueva la paz "en áreas afectadas o amenazas por el conflicto", algo visto como un esfuerzo por socavar a la propia ONU.